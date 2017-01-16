الرئيسية حديث الشبكة بالفيديو.. رجل يرمي طفلاً على الطريق

بالفيديو.. رجل يرمي طفلاً على الطريق

  • 16/01/2017
  • وكالات
  • 5790
  • 0
بالفيديو.. رجل يرمي طفلاً على الطريق تحميل الملف

تداول نشطاء، على مواقع  التواصل الاجتماعي، من المغرب فيديو غريب، يُظهر أحد الأشخاص، وهو يلقي بطفل خارج سيارته، وسط طريق خلاء في وضح النهار. وأثار الفيديو الصادم، فضول وقلق المدونين، فقال بعضهم إن المكان قريب من مدينة ميدلت، فيما أكد آخرون أنه في منطقة خلاء قرب الراشيدية، وكلاهما تقع جنوب المغرب. وقد فسر رواد المواقع، عودة الطفل للرجل، بقولهم إما أنه يعرفه ولا يريد أن يفارقه، وإما أن الرجل أبوه أو قريبه ويعاقبه على أمر ما، فيما تنوعت فرضيات أخرى كثيرة لا حد لها. وطالب رواد مواقع التواصل، الشرطة بالتدخل، لمعرفة حقيقة الفيديو وتفسيره.


Youtube
موضوع : بالفيديو.. رجل يرمي طفلاً على الطريق
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: