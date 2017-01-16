بالفيديو.. رجل يرمي طفلاً على الطريق

تداول نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، من المغرب فيديو غريب، يُظهر أحد الأشخاص، وهو يلقي بطفل خارج سيارته، وسط طريق خلاء في وضح النهار. وأثار الفيديو الصادم، فضول وقلق المدونين، فقال بعضهم إن المكان قريب من مدينة ميدلت، فيما أكد آخرون أنه في منطقة خلاء قرب الراشيدية، وكلاهما تقع جنوب المغرب. وقد فسر رواد المواقع، عودة الطفل للرجل، بقولهم إما أنه يعرفه ولا يريد أن يفارقه، وإما أن الرجل أبوه أو قريبه ويعاقبه على أمر ما، فيما تنوعت فرضيات أخرى كثيرة لا حد لها. وطالب رواد مواقع التواصل، الشرطة بالتدخل، لمعرفة حقيقة الفيديو وتفسيره.