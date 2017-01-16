بالصور والفيديو.. فنان يُحوّل كل شيء إلى مزامير ‎

لا تُوجد أداة صعبة، أمام الموسيقي تشافي لوزانو، لتحويلها لآلة نفخ موسيقية، فبعد احترافه النفخ المُنسق في المزامير التقليدية، قرر إثبات موهبته النادرة، من خلال تقويض كافة المواد التي تبعد كل البعد الموسيقي، وتكون في بعض الأحيان غريبة وتحويلها لآلة الناي. ونجح لوزانو، المُتخصص في المزامير العرقية وآلات النفخ، وينحدر من منطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، في تحويل كل شيء يقابله لمزامير. عن ذلك يقول الموسيقي الكتالوني، إن الموسيقي موجودة حقًا في مكان، ويمكن تحويل أي شيء لآلة الناي، مُبينًا أن ذلك يعتمد على اكتناز بعض من المجسمات، وعلى سبيل المثال إضافة بضعة ثقوب وإصبع على المواد يحوّلها إلى مزامير موسيقية رنّانة.