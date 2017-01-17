فيديو جديد... لهجوم سوسة الإرهابي

نشر موقع "سكاي نيوز" الإخباري، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يوضح اللحظات الأولى التي قبيل بدأ الهجوم الإرهابي على شاطئ مدينة سوسة التونسية في 26 جوان 2015، والذي أسفر عن مقتل 38 شخصا بينهم 30 سائحا بريطانيا.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، منفذ الهجوم المدعو " سيف الدين الرزقي"، ينزل من على متن سيارة ثم يأخد سلاحه من الخلف، ويتجه مباشرة إلى الشاطئ أين قام بإشهار سلاحه وإطلاق النار عشوائيا بتجاه السياح، حيث حاول المتواجدون بالمنتجع السياحي الهروب بعيدا، إلا أن الإرهابي قتل 38 سائحا، قبل أن تتمكن وحدات الشرطة التونسية من القضاء عليه.