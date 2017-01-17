وفاة آخر رجل مشى على القمر عن عمر يناهز 82 عاما

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إنّ رائد الفضاء السّابق "يوجين سيرنان" الذي أصبح آخر رائد فضاء يسير على القمر توفي يوم أمس الثنين عن عمر ناهز 82 عاما. وذلك وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت ناسا في بيان دون الخوض في التفاصيل أن "سيرنان" الذي كان أيضا أحد أوائل الرجال الذين يسبحون في الفضاء توفي محاطا بأسرته.وقاد سرنان مركبة "أبولو 17" الفضائية، في ديسمبر 1972، التي كانت آخر بعثة أمركية مأهولة صوب القمر، فقطع الراحل وقتها، 30 كيلومترا، طيلة 3 أيام على سطحه، واستطاع جمع 100 كيلوغرام من الصّخور، بهدف إخضاعها للدراسة على الأرض.ونعت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الراحل، مشيدة بحماسه للإكتشاف الفضائي، وحرصه على مواصلة الولايات المتحدة اهتمامها بالقمر، حتى لا يكون آخر رائد فضاء مشى على سطحه.