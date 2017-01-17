بالفيديو.. طفلة نابغة تصحّح لوالدها أخطاء تلاوة القرآن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ، يظهر طفلة صغيرة تجلس إلى جوار والدها وتصحّح له أخطاءه اللغوية خلال تلاوته آيات من الذكر الحكيم.

ويظهر الفيديو الأب وهو يقرأ القرآن بصوت عذب لآيات من أول سورة الرحمن، وارتكب الأب أخطاء في الكلمات والإعراب والحركات عن عمد، حتى تقوم طفلته النابغة في التصحيح له فور وقوعه فيها، ليقوم بعد ذلك بإعادة تلاوة الآية بشكل صحيح بعدما أرشدته ابنته.وحظيت الطفلة، بإشادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لفطنتها وحفظها الجيد لآيات القرآن الكريم، وفهم أحكام التلاوة وأخطاء اللّغة.