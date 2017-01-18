بالفيديو .. ثلاث مذيعات يتعاركن بسبب لبسهن نفس اللون

سرب مقطع فيديو لمشادة بين ثلاث مذيعات في قناة 9News الإخبارية، على الإنترنت الخميس، ويظهر المقطع الذي كشفت عنه العديد من وسائل الاعلام الأسترالية، الدقائق التي سبقت خروج المقدمة آمبير شرلوك على الهواء على قناة الأخبار المحلية 9News.

وكانت المذيعة برفقة صحفية وطبيبة أمراض نفسية، حين تورطت المذيعة في مشادة كلامية بينهن. لكن ماذا كان سبب غضبها؟

كانت النساء الثلاث يرتدين كلهن اللون الأبيض، كما هو موضح بمقطع الفيديو ، تعرضت إحدى المرأتين الأخريين على الأخص بشدة إلى غضب المذيعة.

لا يعلم إذا كان الدافع وراء هذا هل هو الشهرة أم الظهور اللائق أم الغيرة، لكن في النهاية أتت فرق الإنتاج بملابس أخرى للمذيعة، حتى يبدأن الحلقة بسلام.