بالفيديو والصور.. 3 شبان يلتقطون السيلفي الأخير في حياتهم بسبب السرعة

تداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ3 شبان عُمانيون لقو حتفهم، إثر قيادتهم مركبة في مدينة مسقط بسرعة جنونية. لقي 3 شبان عُمانيون حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر قيادتهم مركبة في مدينة مسقط بسرعة جنونية ، ما تسبب بحادث إصطدام على طريق وادي عدي. وقال النشطاء، إن الشبان الثلاثة كانوا يقودون مركبتهم بسرعة جنونية، والتقطوا السيلفي، بينما كانت دورية الشرطة تسير على جانب الطريق، ليتسببوا في حادث سير، بعد أمتار ويلقوا حتفهم الثلاثة. وبحسب الفيديو والصور، المتداولة التي توثق الحادثة، فقد وصلت السرعة إلى 240 كم، وسط نغمات الكاسيت، وكانوا غير مكترثين، بخطورة السرعة التي أدت لهلاكهم.