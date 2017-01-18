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بالصورة.. قط يداوم على صلاة الفجر في المسجد

  • 18/01/2017
  • وكالات
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بالصورة.. قط يداوم على صلاة الفجر في المسجد تحميل الملف

لاحظ سكان مدينة المحلية في مصر، وجود قط ينتظر مسؤول المسجد كل يوم عند صلاة الفجر، حتى يفتح الباب لينطلق إلى الداخل. وحاول أهالي المدينة، أن يخرجوا القط أكثر من مرة من المسجد، لكنهم فشلوا في ذلك، إذ كان لديه إصرار غريب على التواجد بالمسجد يوميا، في توقيت صلاة الفجر. وأدهش القط ، رواد المسجد، لأنه عندما يدخل ينظر للآيات القرآنية المعلقة بحائط المسجد، حتى تقام الصلاة، وذلك بحسب صحيفة البيان الإماراتية. وعندما يقيم المصلون الصلاة، ينطلق القط إلى الصفوف الأمامية، وبعد الانتهاء من الصلاة ينصرف، ولا يظهر إلا في فجر اليوم التالي.

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بالصورة.. قط يداوم على صلاة الفجر في المسجد
موضوع : بالصورة.. قط يداوم على صلاة الفجر في المسجد
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