شاهد.. أسوأ سائقة دراجة نارية

تداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشابة إندونيسية، حين كانت تحاول الانطلاق بدراجتها النارية، المركونة بين مجموعة من الدراجات الأخرى. رصد فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، موقفا محرجا تعرضت له شابة إندونيسية، حين كانت تحاول الانطلاق بدراجتها النارية، المركونة بين مجموعة من الدراجات الأخرى. وبعد أكثر من 41 محاولة، نجحت الشابة أخيرا في الخروج، من هذا المأزق الذي كشف قلة حيلتها، وفق ما أظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، التي نقلت الفيديو، أن الشابة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، واجهت هذا المأزق وسط جاوة في إندونيسيا. وحسب الصور، كانت الشابة تسعى إلى الخروج بدراجتها، إلا أنها فشلت بعد محاولات عدة، مما دفعها إلى إبعاد إحدى الدراجات، دون أن تفلح في مسعاها. وعمدت، على إثر ذلك إلى إبعاد دراجة أخرى، بيد أن الفشل كان هذه المرة أيضا من نصيبها بعد محاولات جديدة، لتعمد أخيرا إلى جر دراجتها النارية بعيدا عن هذا الموقف المحرج.