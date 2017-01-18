قصف جوي روسي تركي مشترك في سوريا

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية روسية، تشارك طائرات تركية، في استهداف مواقع تنظيم داعش في مدينة الباب، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي حلب في سوريا . وقال الجنرال، سيرغي رودوسكي، المسؤول الكبير بوزارة الدفاع، في تصريحات صحفية، هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الجوية الروسية والتركية، بعمل مشترك بهذا الشكل. وأضاف رودوسكي، أن العملية نفذت بالاتفاق مع الحكومة السورية، التي يساندها الطيران الروسي، في التصدي لهجوم داعش بمدينة دير الزور. وأشار، إلى أن طائرات روسية، تدعم هجوما شنه الجيش السوري، قرب مدينة تدمر حيث حذر من أن مسلحي داعش، ربما يخططون لتفجير المزيد من آثار المدينة التاريخية.