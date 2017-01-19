بالفيديو.. إمرأة تقوم بتصرف غريب لعدد من السيارات

تداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مقطع فيديو لإمرأة وهي تقوم بخلع وتكسير المرايا الجانبية، لعدد من السيارات، فيما لم يتضح دوافع المرأة لعملها التخريبي. وظهرت المرأة، في أحد شوارع الدمام، حسب الفيديو، وهي تسير بمحاذاة السيارات ثم تقوم بتكسير، المرايا الجانبية ومحاولة خلعها، بحسب موقع أخبار 24. وتنوَّعت تفسيرات روَّاد المواقع، إزاء تصرف المرأة، فمنهم من قال إن السيارات تابعة لموظفي شركات، يقفون عند باب بيتها، فيما قال آخرون، إن في الأمر خصومة شخصية.