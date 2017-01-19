بالفيديو.. تلميذ يقتل معلمته وزميله ثم ينتحر

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، يظهر كيف قام أحد تلاميذ المدارس، في المكسيك، بإطلاق النار على معلمته وأصدقائه. ووفقا لوسائل الإعلام مكسيكية المحلية، جرت الحادثة في مدرسة Colegio Americano del Noreste، الموجودة في مدينة مونتيري، في ولاية نويفو ليون المكسيكية، والتلميذ الذي قام بإطلاق النار يدرس في الصف التاسع، ويبلغ من العمر 15 عاما. ويظهر في الفيديو، كيف دخل التلميذ إلى الصف، حيث كانت المعلمة تجري فحصا كتابيا للتلاميذ، ليخرج سلاحا ويطلق النار مباشرة على رأس المعلمة، ومن ثم على ثلاثة تلاميذ آخرين، ومن ثم يطلق النار على نفسه.وأكدت المعلومات الصادرة، عن مكتب المدعي العام في الولاية، أن المعلمة وتلميذا آخر توفيا متأثرين بجراحهما، فيما تم نقل الجاني إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليحال بعدها إلى مصحة الأمراض العقلية للتأكد من صحته العقلية.