بالصّور..شخص يلفت أنظار الجميع بتثبيت الأشياء في الهواء

نشر موقع دايلي ميل البريطاني، تقريراً عن رجل كوري لديه قدرة خارقة على تثبيت الأشياء الكبيرة دون أن تسقط، حيث نجح في لفت أنظار كبرى وسائل الإعلام الّتي اهتمّت به وتواصلت معه لمقابلته والتعرّف على قوّته الخارقة.

وفي التقرير الّذي نشرته الصّحيفة، تمكّن الشاب "قام سيوك بتثبيت" كرسي خشبي على حجر صغير ولم يتوقف الأمر على ذلك بل قام بتثبيت دراجة نارية على حجر. وقالت الصّحيفة أنّ هذا الرّجل لديه مايقارب 7 آلاف شخص على حسابه الخاص على أحد مواقع التّواصل الإجتماعي.