بالفيديو..بيل كلينتون مفتون بجمال ابنة دونالد ترامب

أظهرت لقطات فيديو نشرت على موقع اليوتوب تلك النظرات التي كان يوجهها الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون تجاه ابنة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ايفانكا ترامب البالغة من العمر 35 سنة خلال حفل تنصيب والدها كرئيس بالبيت الابيض.وحسب الفيديو المنشور، وتم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا، كيف كان بيل كينتون ينظر إلى الابنة الفاتنة لترامب ، لكن الابرز في القطات المنشورة كان رد فعل زوجته والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون تجاهه.حيث كانت تنظر إلى زوجها نظرة مليئة بالغضب المكتوم، بسبب نظراته الخبيثة لايفانكا، بعدما لاحظت أنه لا يتابع ما يحدث على خشبة المسرح، وينظر خلسة إلى ابنة ترامب الصغيرة.الجدير بالذكر، أن بيل كينتون معروف عليه أنه يحب كثيرا المغامرات النسائية واشتهر بالفضيحة الجنسية مع "مونيكا لوينسكي" الموظفة السابقة بالبيت الأبيض، خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.وكان ترامب قد رحب بحضور هيلاري وبيل كلينتون حفل التنصيب وطلب من جميع الحضور في العشاء، الذي تلا الحفل الوقوف وتحيتهما على موقفهما النبيل تجاهه.