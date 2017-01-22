بالفيديو.. لحظة اغتيال رجل بإطلاق النار عليه 13 مرة

تبحث الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية عن مشتبه به في جريمة قتل مروعة، بعد أن أقدم على إطلاق النار 13 مرة على رجل تحت أنظار صديقته، أمام سوق للمأكولات البحرية.

وكان غاري والوك (34 عاما) يسير باتجاه سيارته في موقف السيارات خارج سوق "لوبستر آند سي فود وير هاوس" للمأكولات البحرية في مدينة لاودرهيك حوالي الساعة 17:30، عندما فاجأه رجل مسلح من الخلف وأطلق النار عليه عدة مرات عن قرب، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت شرطة لاودرهيك إن القاتل أطلق 25 عيارا ناريا على الضحية أصابت 13 منها الهدف، وحتى عندما سقط على الأرض مضرجا بدمائه، استمر بإطلاق النار ليتأكد من الإجهاز عليه، في الوقت الذي استطاعت صديقته الهرب دون أن تصاب بأذى، على الرغم من أن القاتل أطلق بعض الأعيرة النارية باتجاهها، وهو يهم بالهرب من موقع الجريمة.

كما أظهرت التحقيقات أن القتيل من الجنسية الجمايكية، ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة وجيزة، وترك خلفه طفلة صغيرة. ولا تزال الشرطة تحاول معرفة السبب الذي أدى إلى هذه الجريمة الذي تم تنفيذها بدم بارد.