بالفيديو... دونالد ترامب يستمع لآيات قرأنية وهكذا كان رد فعل زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وهو يستمع آيات قرأنية أثناء تواجده داخل كنيسة بواشنطن، في إطار المراسم الدينية التي يمر عليها كل رئيس بعد تنصيبه.

ويوضح الفيديو، دونالد ترامب رفقة زوجته وأعضاء من حكومته، جالسين في الصفوف الأولى داخل قاعة الكنسية، خلال المراسيم الدينية، وهم يستمعون لآيات من "سورة الحجرات"، تالها عليهم إمام أمريكي الذي كان يتلوا تم يشرح لهم معنى الآية باللغة الإنجليزية. للإشارة يظهر الفيديو، تصرّف غريب قامت به زوجة الرئيس أثناء بداية سماعها التلاوة، حيث بدا أنها أثرت على أعصابها، حيث أخرجت ملفا كانت جالسة عليه وشرعت في مراجعته، إلا أن ترامب تفطن لها وحاول تهدأتها.