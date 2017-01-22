الرئيسية حديث الشبكة بالفيديو.. شاب بدون رجلين يطوف حول الكعبة يشعل مواقع التّواصل الإجتماعي

بالفيديو.. شاب بدون رجلين يطوف حول الكعبة يشعل مواقع التّواصل الإجتماعي

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 1
  • 0
بالفيديو.. شاب بدون رجلين يطوف حول الكعبة يشعل مواقع التّواصل الإجتماعي تحميل الملف

أظهر مقطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي شاب يطوف حول الكعبة المشرّفة، وسط تهليلٍ وتكبيرٍ من الطائفين في الحرم المكي الشريف.

وفي مشهدٍ مؤثر ومهيب، استطاع الشاب القطري المعروف غانم محمد المفتاح، الذي خُلِقَ بنصف جسد ودون أطراف سفلية، أن يطوف بالكعبة المشرّفة سبعة أشواط مشياً على يديه، رافضاً استخدام كرسي متحرّك، في مشهدٍ مُهيبٍ شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرّفة بعد صلاة مغرب يوم الجمعة. وسلّم على الشيخ ماهر المعيقلي وسط التكبير والتهليل.وأشعل الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت التعليقات مشيدين بحماس وإرادة الشاب.

 

 


Youtube
موضوع : بالفيديو.. شاب بدون رجلين يطوف حول الكعبة يشعل مواقع التّواصل الإجتماعي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: