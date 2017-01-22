بالفيديو.. شاب بدون رجلين يطوف حول الكعبة يشعل مواقع التّواصل الإجتماعي

أظهر مقطع فيديو على مواقع التّواصل الإجتماعي شاب يطوف حول الكعبة المشرّفة، وسط تهليلٍ وتكبيرٍ من الطائفين في الحرم المكي الشريف.

وفي مشهدٍ مؤثر ومهيب، استطاع الشاب القطري المعروف غانم محمد المفتاح، الذي خُلِقَ بنصف جسد ودون أطراف سفلية، أن يطوف بالكعبة المشرّفة سبعة أشواط مشياً على يديه، رافضاً استخدام كرسي متحرّك، في مشهدٍ مُهيبٍ شاهده كل الطائفين حول الكعبة المشرّفة بعد صلاة مغرب يوم الجمعة. وسلّم على الشيخ ماهر المعيقلي وسط التكبير والتهليل.وأشعل الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي وانهالت التعليقات مشيدين بحماس وإرادة الشاب.