بالفيديو... مستشفى غريس بمعسكر يغرق وإخراج المرضى بقوارب النجاة

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، لمستشفى غريس الواقع بولاية معسكر غمرته المياه وحولته إلى مسبح، جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الولاية الغربية والوسط للوطن في الأونة الأخيرة، ما استدعى تدخل أفراد الحماية المدينة وإستعمال قوارب النجاة في محاولة منهم لإخراج المرضى من المستشفى. وللإشارة، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاحد من خلال نشرية خاصة، من إستمرار تساقط الأمطار الغزيرة خلال 48 ساعة المقبلة على الولايات الوسطى والغربية للبلاد.