بالصّور.. شلال يتحوّل إلى لوحة جليدية ساحرة

اجتذب شلاّل السيّاح ، لمشاهدة جماله بعد تجمده من جديد هذا العام في ظلّ الإنخفاض الكبير لدرجات الحرارة في سلوفاكيا.

وقالت مصادر سلوفاكيّة، الشلال الواقع بين بلدتي ماتييوفيتسه ناد هوراند وخراست ناد هورناد شرق سلوفاكيا تجمّد بسبب الإنخفاض الكبير لدرجات الحرارة، وهذا الأمر ليس تطورًا جديدًا وفي أغلب الأعوام يحدث مثل هذا الأمر، حيث يكون شلالًا في الصّيف في حين تتحوّل المياه عند نقطة سقوطها شتاء إلى جليد، الأمر الذي يخلق منها لوحة طبيعية ساحرة تؤكد من جديد قوة الطّبيعة.

ويبلغ ارتفاع الشلاّل 14 مترًا، في حين أن طوله يصل إلى 30 مترًا، غير أن المياه التي تتدفق ببطء من صخور شيكلافي تجعل طول الشلال يتمدد باستمرار الأمر الذي يجعل منه حسب الكثير من السيّاح الذين يزورون هذه المنطقة واحدًا من أجمل الأماكن السيّاحية خلال شتاء سلوفاكيا البارد.