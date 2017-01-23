بالفيديو... صهاينة يبرحون شرطيا بريطانيا ضربا بسبب تحريره لمخالفة مرورية لصديقهم

داول رواد موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لمجموعة من الصهاينة وهم يعتدون على شرطي بيريطاني ويبرحونه ضربا بإحدى المدن البريطانية، بسبب أنه كتب مخالفة مرورية لصديقهم الذي أوقف سيارته أمام الخط الأصفر، خرقا لقانون المرور البريطاني.

ويظهر الفيديو، الذي صوره هاوي من نافذة منزله، الشرطي البريطاني بعد أن وجه مخالفة مرورية لصاحب السيارة، مما أثار غضب أصدقائه، ثم راح يستقل دراجته النارية، إلا أنه تفاجأ بقيام مجموعة من الصهاينة بمهاجمته ورفعه من على متن دراجته وإلقائه على سطح الأرض، ثم أنقضوا عليه بضرب المبرح، وفي محاولة من الشرطي الهروب غير أنه لم يستطع وواصلت المجموعة توجيه اللكمات ليه.