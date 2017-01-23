عصابة تغتصب فتاة وتبثّ الحادثة على المباشر في الفايسبوك

بثّت عصابة ، عبر تقنية البث المباشر في "فيسبوك"، حادثة اغتصاب فتاة في إحدى الشقق السكنية في السويد.

واعتقلت الشّرطة السويدية، الأحد، 3 أشخاص قاموا باغتصاب الفتاة في شقة بمدينة أوبسالا، في السويد رابع أكبر مدينة في البلاد. وبثّوا هذا الفعل الشّائن على المباشر على الفايسبوك. ونقلت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية عن مواطن سويدي من مكان وقوع الحادثة قوله: "اعتقدت في البداية أنها مزحة.. لكن يبدو أنها فعلة سيئة مدبرة".وشهد موقع "فيسبوك" في السابق عدة حوادث مشابهة تنوعت بين الإعتداء الجنسي وجرائم القتل، والإنتحار وكان آخرها ما قامت به مراهقة "أمريكية" من ولاية جورجيا حين انتحرت في بث مباشر على "فيسبوك".