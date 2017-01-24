هشتاق .. "ياو نوض الطيارة" يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاق "ياو نوض الطيارة" الذي أشعل الموقع، مباشرة بعد علم المناصرين الجزائريين بعدم تأهل المنتخب الوطني للدور الربع النهائي.

وبعد الخسارة النكراء التي تجرعها الخضر طيلة الدوري الأول لحساب المجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية في الغابون، وخروجهم من المنافسة قي وقت مبكر وعدم تأهلهم للدور الربع النهائي، حيث تعادلوا في المباراة الإفتتحاية أمام منتخب الكونغو، ثم داقو طعم الخسارة أمام المنتخب التونسي، بينما تعادلوا في المبارة الأخير التي جرت أمس أمام منتخب السنيغال، مما سمح لنسور قرطاج رفقة السينغال للتأهل للدور الربع النهائي. ونشر الفيسبوكيون الجزائريون هشتاق "ياااو نوض الطيارة"، للتعبير عن غيبة أملهم في المنتخب الوطني الذي لم يفرح الجماهير.