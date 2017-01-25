حالة نادرة .. ولادة توأم بفارق 42 يوما

شهد مستشفى التوام في مدينة العين ولادة طفلين إماراتيين توأم بفارق 42 يوما بين ولادة الطفل الأول والثاني، وذلك بعد أن اتخذ الأطباء قررا بعد موافقة العائلة بالبدء بخطة علاجية لمساعدة المريضة على إنجاب الجنين الأول والإبقاء على الجنين الثاني حتى يحين موعد ولادته عند اكتمال نموه، فولد ذياب فجر 22 من أوت الماضي وأدخل لحاضنة أطفال، بينما خرج بطي بعده بـ 42 يوما إلى الحياة مكتمل النمو، وبلغ وزنه 3.5 كغ بعد بلوغه 3 أشهر ويتمتع بصحة جيدة .

وبدأت قصة التوأم ذياب وبطي الريسي عندما شعرت والدتهما بآلام المخاض قبل موعد ولادتها الأصلي بثلاثة أشهر، وقام الفريق الطبي، بتشخيص حالة المريضة النادرة، إذ أن الجنين الأول قد فقد مشيمته بينما لا يزال وضع الجنين الثاني طبيعيا.