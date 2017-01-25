حادثة مأساوية.. والدان يطعنان أطفالهم الثلاثة بعد ابتلاعهم مبيد الحشرات

لقيت رضيعة مصرعها وأصيب شقيقاها الطّفلان بجروح في بورما بعد ابتلاعهم مبيد حشرات وتعرضهم للطعن من طرف والديهم اللذين حاولا الإنتحار لاحقا من شدة يأسهما من عدم الشّفاء من نوع من السل مقاوم للمضادات الحيوية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الطفلين البالغين من العمر 7 و9 سنوات ووالداهما المنحدران من بلدة قريبة من ماندالاي " في المستشفى. فيما توفيت الطّفلة الصّغرى للعائلة الّتي لم تتخط عامها الأول قبل تدخل عناصر الإسعاف.وقال مسؤول فقد الزّوجان الفقيران صوابهما بعد أن علما أنّ نوع السّل الذي يعانياه مستعصى العلاج.

وأوضح " لم يرد أحد يرغب في التّعاون معهما بما أن مرضهما معد".وتابع: ظنا أنّهما سيموتان إذ ما من علاج متوفر، فتملكهما الجنون وحاولا الإنتحار وقتل العائلة برمتها".وتسجل بورما أحد أعلى معدلات السّل في العالم، مع إحصاء أكثر من 140 ألف حالة فيها، بحسب منظمة الصحّة العالمية.