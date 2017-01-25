طالب بريطاني مسلم يرفض عرضا أمريكيا قدّمه مستثمرون بملايين الدولارات

قام طالب بريطاني برفض عرض مغري قدّمه مستثمرون أمريكيون يقضي ببيع موقع إلكتروني أطلقه على الإنترنت.

وابتكر الطّالب واسمه "محمد علي"، يبلغ من العمر 16 عاما موقعا لتوفير الأموال على الإنترنت، يعمل على عرض قائمة بأفضل الأسعار للمنتجات والخدمات.وأطلق التلميذ حين كان يبلغ من العمر 12 عاما، أول شركة له، واستطاع أن يجني أرباحا تزيد 60 ألف دولار، بعد أن صمّم لعبة فيديو وتطبيقا خاصّا بسوق الأوراق المالية.

وكانت أحدث مشاريعه التّقنية إطلاق موقع إلكتروني متخصّص في العثور على أفضل الأسعار للمنتجات والخدمات بالتّعاون مع مستثمر محلي.واجتمع محمد علي مع مستثمرين أمريكيين في لندن لبحث الاستثمار في مشروعه الجديد، إلا أنه فوجئ بعرض قدمه هؤلاء لشراء الموقع مقابل 6 ملايين دولار.

ورفض العرض، قائلا بأنّ فكرة الموقع تساوي أكثر وقيمته ستزداد بمرور الوقت، وقال: فكر فقط في الثّروة الّتي سيجنيها الشّخص الذي سيستخدم هذا الموقع.