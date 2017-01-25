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بالفيديو.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفين‎

  • 25/01/2017
  • وكالات
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بالفيديو.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفين‎ تحميل الملف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، لفيديو نشرته الشرطة الأمريكية قطارا اصطدم بشاحنة ضخمة، وشطرها إلى نصفين محطما كامل المقطورة التي كانت تنقل البضائع. نشرت الشرطة الأمريكية، مقطع فيديو تم رصده بواسطة كاميرا مثبتة في سيارة شرطة، خلال عملها في مراقبة الطرقات وسط أجواء عاصفة. وظهر في الفيديو، كيف أن قطارا اصطدم بشاحنة ضخمة وشطرها إلى نصفين، محطما كامل المقطورة التي كانت تنقل البضائع.إلا أنه لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى في الحادث، الذي وقع في شمال سولت ليك بولاية يوتا، فسرعان ما خرج السائق من كبينة القيادة، وهرعت الشرطة إلى طلب المؤازرة لفتح الطريق الذي كان مغطى بالثلوج. ويعود سبب الحادث، إلى تعطل البوابة الخاصة بحركة القطار، والتي تمنع السيارات من دخول السكة أثناء قدومه، فقد تأخرت أكثر من نصف دقيقة حتى نزلت بعد وقوع الحادث. وأكدت التحقيقات، أن سبب تعطل البوابة يعود لدرجات الحرارة، التي كانت متدنية جدا بسبب البرد والثلوج.


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موضوع : بالفيديو.. قطار يشطر شاحنة إلى نصفين‎
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