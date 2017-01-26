في مشهد لايخطر على البال... بالفيديو ترامب يعانق زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون في هونغ كونغ

في مشهد لا يخطر على البال، ظهر شبيه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يعانق شبيهاً لزعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون، ويميل لتقبيله في أحد شوارع هونغ كونغ الصاخبة.

وأثار الشبيهان الدّهشة وجعلا الكثيرين يضحكون بشدة عندما سارا في منطقة تسوق مزدحمة بهدف الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية الأربعاء.وهتف شبيه كيم، وهو موسيقي أسترالي يعيش في هونغ كونغ، قائلاً "موتي يا أمريكا". وظهر الشبيه الذي لم يذكر سوى اسمه الأول وهو هاوارد مرتدياً الزي الأسود الذي اشتهر به زعيم كوريا الشمالية الشاب.

وبدا شبيه ترامب وهو موسيقي أمريكي يبلغ من العمر 66 عاماً ويدعى دينيس آلان متجهماً وتلقى إهانات.واحتاج آلان إلى وقت أطول ثلاث مرات من هاوارد للإستعداد للظّهور في هيئة ترامب، فقضى ساعة ونصف السّاعة وهو يضع طبقة تلو الأخرى من مسحوق برتقالي على وجهه بينما كان مصفف للشعر يضبط شعره المستعار.