والد المطربة أديل يظهر ويفجر قنبلة...وهذه قصته

ظهر رجل تركي يبلغ من العمر 52 سنة يدعى محمد آصار وادعى أنه والد المطربة الأنجليزية الشهيرة"أديل" وفجر قنبلة حين كشف القصة الحقيقية للمطربة.وقال الرجل التركي، أنه كانت تربطه بوالدة أديل علاقة منذ أكثر من 28 سنة، مضيفا أنه حسبما نشرته صحيفة تركية أنه تعرف على المسماة بيني آدكينز والدة أديل، عام 1988 أثناء قضائها عطلتها بمدينة بودروم الواقعة جنوب غربي تركيا، مشيراً إلى أنه كان يعمل سائق سيارة أجرة آنذاك، وأنه هو من كان يقل والدة أديل وأصدقاءها في كل جولاتهم بالمدينة، مؤكدا أنه انقطعت علاقته ببيني بعد عودتها إلى لندن بفترة، إلا أنه أضاف أنه لم يتوقف لحظة عن التفكير بها، ولم يتزوج منذ ذلك التاريخ.ويؤكد محمد آصار ويعمل مطرباً وعازفاً موسيقيا في مدينة بودروم أنه هو والد “أديل” ويطالب بإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات ذلك.ويقول آصار أنه يحتفظ بصور تجمعه بوالدة أديل وأنه يلاحظ أوجه الشبه بينه وبين “ابنته” في الحركات التي تؤديها على خشبة المسرح إضافة تشابه ملامحهما.واختتم آصار حديثه قائلاً إنه رجل ميسور الحال ولا ينتظر أي مقابل من وراء هذا الموضوع، بل فقط يريد “لابنته” أن تعرف الحقيقة.