شاهد.. ممثل أمريكي شهير يسافر من مطار لوس أنجلوس بالزي الخليجي متحديا ترامب

تحدى الممثل الأمريكي، توريس جيبسون، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بارتداء ملابس عربية الثوب والشماغ، في مطار لوس أنجلوس، تعاطفًا مع العرب والمسلمين. وكانت ردة فعل الممثل الأمريكي، تعبيراً عن وقوف الشعب الأمريكي إلى جانب المسلمين، ورسالة إلى أنهم محل ترحيب في أمريكا، وضد القرار الذي أصدره ترامب يحظر بموجبه دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا مدة 90 يومًا. ويرفض كثير من الأمريكيين، قرار الرئيس ترامب الذي وصفوه بالعنصري، والذي قالوا فيه إنه يناقض المبادئ التي قامت عليها أمريكا، ورفعت خلال الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد لافتات في المطارات حملت عبارات، كلنا مهاجرون، ومرحبا باللاجئين.