بالصور.. موهبة غريبة تجعل من صبي نجمًا تلفزيونيًا

أصبح صبي باكستاني، نجمًا في التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موهبته الغريبة، والتي يستطيع من خلالها دفع عينيه إلى الخارج لمسافة سنتيمتر واحد تقريبًا. وقالت الصحف، أن أحمد خان، البالغ من العمر 14 عامًا، يعتقد أن بإمكانه دخول موسوعة غينيس، بهذه الموهبة التي اكتشفها بالصدفة. ونقلت الصحف، عن أحمد قوله، كنت أفرك إحدى عينيْ في المدرسة العام الماضي، وإذ بها تندفع للخارج، فظننت أنني أُصبت بتلف في عيني، لكن لم يحدث شيء، وحاولت أن أفعل نفس الشيء للعين الأخرى، فنجحت ثم أصبحت أفعل ذلك مرارًا بعد ذلك إلى أن اعتدت عليه. وقالت صحيفة صن البريطانية، إن أحمد أصبح نجمًا على مواقع التواصل والتلفزيون الباكستاني، الذي بث مقابلة معه. لكن ما يحزن أحمد، هو أن معظم أصدقائه وزملائه في الصف يخشون الاقتراب منه بسبب هذه الموهبة، حيث قال، الكثير منهم يهربون مني لأنهم يخافون من عينيْ، حتى الفتيات لا يردن الاقتراب مني ومعظمهن يهربن مني ظنًا منهن أن عينيْ ستسقطان بين يدي. وأضاف، أخبرني الكثير من الناس عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهدفي الآن أن أدخل هذه الموسوعة التي دخلتها الأمريكية كيم جودمان بنفس الموهبة، وأنا على ثقة بأنني أفضل منها بكثير وسأحطم الرقم القياسي الذي حققته كيم.