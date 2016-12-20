نكاز يبحث عن الحصانة للتهريج السياسي

أعلن «رشيد نكاز» رسميا ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة في قائمة حرة، وذلك للحصول على الحصانة البرلمانية لمواصلة تمثيلياته السياسية في مسرحيات تهريجية داخل قبة البرلمان. وقد اختار نكاز إعلان دخوله للتشريعيات القادمة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أين دعا متابعيه على الصفحة للتصويت عليه بقوة في الاستحقاقات القادمة، غير أنه لم يعط توضيحات أكثر حول الولاية التي سيترأس القائمة بها أو الجالية. ويبدو أن نكاز يريد هذه المرة مواصلة مسرحيته من قبة البرلمان، بعدما أدى أدواره بامتياز في فرنسا أو في بلدان أجنبية أخرى أو خلال قيامه بمسيرة مشيا على الأقدام من الشمال إلى الجنوب، ليتحول بذلك إلى مهرج للمجلس الشعبي الوطني تحت حماية الحصانة البرلمانية!