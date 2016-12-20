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نكاز يبحث عن الحصانة للتهريج السياسي

  • 20/12/2016
  • النهار الجديد
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نكاز يبحث عن الحصانة للتهريج السياسي تحميل الملف

أعلن «رشيد نكاز» رسميا ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة في قائمة حرة، وذلك للحصول على الحصانة البرلمانية لمواصلة تمثيلياته السياسية في مسرحيات تهريجية داخل قبة البرلمان. وقد اختار نكاز إعلان دخوله للتشريعيات القادمة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أين دعا متابعيه على الصفحة  للتصويت عليه بقوة في الاستحقاقات القادمة، غير أنه لم يعط توضيحات أكثر حول الولاية التي سيترأس القائمة بها أو الجالية. ويبدو أن نكاز يريد هذه المرة مواصلة مسرحيته من قبة البرلمان، بعدما أدى أدواره بامتياز في فرنسا أو في بلدان أجنبية أخرى أو خلال قيامه بمسيرة مشيا على الأقدام من الشمال إلى الجنوب، ليتحول بذلك إلى مهرج للمجلس الشعبي الوطني تحت حماية الحصانة البرلمانية!

موضوع : نكاز يبحث عن الحصانة للتهريج السياسي
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(2 )

تعقيب
1 سعبد الجزائر المجروحة 2016/12/21
راك غالط يا صاحب المقال في رشيد نكاز بتسميته مهرج
اما انت فمشوش وتريد تشويه الرجل الدي فضحكم جميعا بانكم شردمة استوليتم على العباد والبلاد وهدا لن يدوم لكم وياتي يومكم يا خونة لقد بعتم بلادكم لأسيادكم اما رشيد فهو يريد تطهير البلاد من العصابة التي تحكم البلاد بالنار والحديد ياتي دوركم لا محالة
0
تعقيب

2016/12/21
وحصانة التهريج ؟
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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