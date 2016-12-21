بودي غارد الشخصيات التركية مشكوك فيهم

تداولت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة للقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي بنظيره الإيراني، حول بحث ملف القضية السورية، تظهر الحارس الشخصي للوزير الإيراني يوجّه نظرات ثاقبة للحارس الشخصي التركي. وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصور المتداولة، بالقول إن «بودي غارد» الأتراك مشكوك فيهم، ونظراؤهم الإيرانيون خافوا من تنفيذ عملية ضدّ وزيرهم في حادثة مشابهة لما وقع للسفير الروسي، الذي تعرض إلى اعتداء على المباشر من قبل شرطي سابق في العاصمة التركية أنقرة.