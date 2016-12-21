المحضرون القضائيون يبحثون سر الجمـود المغاربي

أعلن الأمين العام للاتحاد المغاربي للعدول المنفذين والمحضرين والمفوضين القضائيين، سعدودي المعمري، عن الشروع في التحضير للملتقى المغاربي الخامس للمنظمة في الجزائر، وهذا من خلال اجتماع تحضيري شهر فيفري في الجزائر العاصمة، حيث سيترأس اللقاء التحضيري رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بوشاشي إبراهيم، باعتباره رئيس الاتحاد المغاربي، أين سيشرف على مدى تجسيد اتفاقيات التوأمة المبرمة بين الغرف الجهوية، لاسيما بين البلدان الثلاثة، الجزائر والمغرب وتونس، وتجسيدها ميدانيا، خاصة بعد الجمود الكبير الذي عرف تجسيد هذه الاتفاقيات بين البلدان الثلاثة.