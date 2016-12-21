ربراب يعيّن بنيكان مديرا عاما لإدارة «سيفيتال» خلفا له

أعلن مجمّع «سيفيتال»، عن تعيين سعيد بنيكان في منصب مدير عام تنفيذي للمجمّع، مكان إسعد ربراب، حيث سيتولى بنيكان إدارة كل فروع مجمّع «سيفيتال» في الجزائر والخارج، فضلا عن تولي مهام أخرى، في إطار تطوير المجمّع. وقد أكّد المجمّع في بيان له، أن المدير التنفيذي الجديد سيكون له الحرية المطلقة لتطوير هياكل التسيير وتوظيف كفاءات جديدة، بهدف تحقيق أهداف المجمّع في آفاق 2020. هذا وأعرب رئيس مجلس الإدارة، إسعد ربراب، عن سعادته بتعيين المسؤول الجديد، الذي وصفه بـ«الكفء»، مؤكدا أن مجمّع «سيفيتال» يكتب صفحة جديدة من تاريخه، من خلال التطور المعتبر لنشاطاته.