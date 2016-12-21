الرئيسية عيون و أذان ربراب يعيّن بنيكان مديرا عاما لإدارة «سيفيتال» خلفا له

ربراب يعيّن بنيكان مديرا عاما لإدارة «سيفيتال» خلفا له

  • 21/12/2016
  • النهار الجديد
  • 558
  • 0
ربراب يعيّن بنيكان مديرا عاما لإدارة «سيفيتال» خلفا له تحميل الملف

أعلن مجمّع «سيفيتال»، عن تعيين سعيد بنيكان في منصب مدير عام تنفيذي للمجمّع، مكان إسعد ربراب، حيث سيتولى بنيكان إدارة كل فروع مجمّع «سيفيتال» في الجزائر والخارج، فضلا عن تولي مهام أخرى، في إطار تطوير المجمّع. وقد أكّد المجمّع في بيان له، أن المدير التنفيذي الجديد سيكون له الحرية المطلقة لتطوير هياكل التسيير وتوظيف كفاءات جديدة، بهدف تحقيق أهداف المجمّع في آفاق 2020. هذا وأعرب رئيس مجلس الإدارة، إسعد ربراب، عن سعادته بتعيين المسؤول الجديد، الذي وصفه بـ«الكفء»، مؤكدا أن مجمّع «سيفيتال» يكتب صفحة جديدة من تاريخه، من خلال التطور المعتبر لنشاطاته. 

موضوع : ربراب يعيّن بنيكان مديرا عاما لإدارة «سيفيتال» خلفا له
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: