خلاص المحسوبية في دفع مستحقات المقاولين

أصدر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قرارا يقضي بدفع مستحقات الشركات الوطنية والأجنبية، حسب تواريخ إيداع ملفاتهم على مستوى المديريات الولائية ودواوين الترقية والتسيير العقاري وجميع المؤسسات، وذلك للقضاء على المحسوبية التي كانت سائدة في هذه الأخيرة، وأدت إلى تعطيل العديد من المشاريع السكنية.

وقد هدد الوزير تبون المديرين المتقاعسين في تنفيذ القرار بفرض عقوبات صارمة عليهم، لكونه لا يوجد مقاول أو شركة أحسن من الأخرى، وإنما دفع المستحقات يكون حسب تواريخ نهاية الأشغال.