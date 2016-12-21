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نقابات التربية تصطاد في المياه العكرة

  • 21/12/2016
  • النهار الجديد
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نقابات التربية تصطاد في المياه العكرة تحميل الملف

غريب هو أمر بعض نقابات التربية التي تتحيّن الفرص من أجل تقديم صورة سودوية عن القطاع، والظهور في ثوب البطل، حيث سارعت مباشرة بعد إصدار قرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بتمديد فترة العطلة الشتوية، إلى اعتباره بغير المدروس، في حين، تناست أنها التزمت كل الصمت عند مباشرة التلاميذ احتجاجاتهم المطالبة بتمديد أيام العطلة، ولم تصدر أيّ بيان للتعليق عن الأمر، وكأن الأمر لا يهمها إطلاقا، لكونها تعلم مسبقا أنها المستفيد الأول من القرار، غير أنها تستغل مثل هذه الفرص للاصطياد في المياه العكرة!

موضوع : نقابات التربية تصطاد في المياه العكرة
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تعقيب
1 Abdelkrim Algerie 2016/12/21
لخانو سعدو يقول بية سحر. الوزارة تدفع التلاميذ إلى الخارج دفعا غير مسؤول بفضل قرارات عشوائية غير مدروسة و مخططة على الأقل لسنة من قبل حتى تستشار كل الهيئات. و لكن طغت عليها الإرتجالية ثم تلوم فئة وهمية و تحملها المسؤولية. لا تضحكوا على الشعب و دولته.
0
تعقيب
2 16 16 2016/12/22
تنظيم الكنابيست تنظيم فاشي احذروا منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
0
  • عريض
  • مائل
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