نقابات التربية تصطاد في المياه العكرة

غريب هو أمر بعض نقابات التربية التي تتحيّن الفرص من أجل تقديم صورة سودوية عن القطاع، والظهور في ثوب البطل، حيث سارعت مباشرة بعد إصدار قرار وزارة التربية الوطنية المتعلق بتمديد فترة العطلة الشتوية، إلى اعتباره بغير المدروس، في حين، تناست أنها التزمت كل الصمت عند مباشرة التلاميذ احتجاجاتهم المطالبة بتمديد أيام العطلة، ولم تصدر أيّ بيان للتعليق عن الأمر، وكأن الأمر لا يهمها إطلاقا، لكونها تعلم مسبقا أنها المستفيد الأول من القرار، غير أنها تستغل مثل هذه الفرص للاصطياد في المياه العكرة!