الرئيس بوتفليقة يعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

من المنتظر أن يعقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا لمجلس الوزراء، والذي سيوقّع فيه على قانون المالية لسنة 2017. ومن المتوقع أن يصدر الرئيس بوتفليقة جملة من القرارات الهامة، بعد التناول بالدراسة عدة مشاريع وقوانين وملفات هامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيوقّع الرئيس على قانون المالية للسنة المقبلة، والذي صوّت عليه البرلمان بغرفتيه، وذلك للشروع في تطبيق القرارات التي تضمّنها بداية من أول جانفي المقبل.