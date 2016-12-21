وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال تلغي مديرية الاتصال

ألغت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، مديرية الاتصال في الوزارة، وتمّ تعويضها بخلية للاتصال فقط، وذلك بعدما قررت اعتماد تنظيم جديد في الوزارة، تمّ إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث ضربت تعليمات وتوصيات الملتقى الوطني الأول للاتصال، الذي دعا فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى إيلاء عناية كبيرة لمديريات الاتصال في المؤسسات الحكومية.

وقد أثار قرار الوزيرة تساؤلات كبيرة لدى إطارات الوزارة، الذين تفاجأوا بالقرار غير المدروس تماما، كونه من غير المعقول في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ألّا تكون هناك مديرية للاتصال.

والغريب في الأمر، أن الوزيرة اهتدت في الأسابيع الأخيرة، إلى صياغة البيانات الصحافية بنفسها، وأصبحت لا تثق في أحد، وتصدر قرارات انفرادية حسب الأهواء، غير آبهة بأحد!