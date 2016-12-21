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لهبيري ينسّق مع الحماية المدنية الأوروبية

  • 21/12/2016
  • النهار الجديد
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لهبيري ينسّق مع الحماية المدنية الأوروبية تحميل الملف

وقّعت المديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية للمفوضية الأوروبية، اتفاقا إداريا يرسّم تعاونهما في مجال تسيير الكوارث. ويأتي الاتفاق المبرم بين الطرفين للسماح بالتنسيق والتخطيط السريع والفعّال للتحرك اللازم في حالة وقوع كارثة وعبّر المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، الذي وقّع الاتفاقية، عن ارتياحه للنتيجة المحققة في مسار التصديق للحماية المدنية الجزائرية، مضيفا أن الجزائر هو البلد الوحيد في إفريقيا الذي استفاد من هذا الاعتراف، وبفضله يمكنها التدخل في العالم بأسره. 

موضوع : لهبيري ينسّق مع الحماية المدنية الأوروبية
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