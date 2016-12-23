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لجنة لوقف العطل المرضية الكاذبة

  • 23/12/2016
  • النهار الجديد
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لجنة لوقف العطل المرضية الكاذبة تحميل الملف

 قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تدعيم نظام الرقابة لمحاربة الإفراط المسجل، لاسيما في العطل المرضية والأدوية، وذلك من خلال تكثيف الرقابة للقضاء على هذه السلوكيات التي يلجأ إليها الموظفون بالتحايل على المؤسسات العاملين بها ومؤسسة «كناص»، التي تعوض هؤلاء العمال. وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني هدام، أن الصندوق سجل حالات إفراط في العطل المرضية، وفي مجال استهلاك الأدوية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تبقى قليلة واستثنائية.

موضوع : لجنة لوقف العطل المرضية الكاذبة
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