لجنة لوقف العطل المرضية الكاذبة

قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تدعيم نظام الرقابة لمحاربة الإفراط المسجل، لاسيما في العطل المرضية والأدوية، وذلك من خلال تكثيف الرقابة للقضاء على هذه السلوكيات التي يلجأ إليها الموظفون بالتحايل على المؤسسات العاملين بها ومؤسسة «كناص»، التي تعوض هؤلاء العمال. وصرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تيجاني هدام، أن الصندوق سجل حالات إفراط في العطل المرضية، وفي مجال استهلاك الأدوية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تبقى قليلة واستثنائية.