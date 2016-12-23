سلال يحدّد صلاحيات طلعي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدّد مهام وزير الأشغال العمومية والنقل، وذلك بعد دمج الوزارتين في آخر تعديل وزاري، بعدما كان كل قطاع بوزير. وقد حدد المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، مهام وزير الأشغال العمومية والنقل الذي يقوده وزير النقل، بوجمعة طلعي، قبل أن يتم دمجه مع وزارة الأشغال العمومية. وبهذا المرسوم تكون الوزارة الأولى قد حدّدت صلاحيات عمل وزير النقل والأشغال العمومية، والتي يخوّلها إياه القانون.