اجتماع «أوبـك» القادم منتصف جانفي

من المنتظر أن تجتمع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق «أوبك» والدول 11 خارج «أوبك»، والمتعلق بخفض الإنتاج في حدود منتصف جانفي القادم. اتفق مبدئيا وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام عبد المحسن المرزوق، على دعوة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق «أوبك» والدول الـ11 خارج «أوبك»، والمتعلق بخفض الإنتاج للاجتماع في حدود منتصف الشهر القادم. وسيكون الاجتماع فرصة لتأكيد مدى تطبيق الدول الأعضاء لاتفاق «فيينا» حول تخفيض الإنتاج، الذي سيشرع فيه بداية السنة القادمة.