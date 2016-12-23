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غياب الوزراء عـن جنازة العلماء

  • 23/12/2016
  • النهار الجديد
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غياب الوزراء عـن جنازة العلماء تحميل الملف

غاب، أمس، وزراء حكومة سلال عن جنازة العلامة الشيخ محند الشريف ڤاهر، حيث لم يحضر الجنازة إلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أبو عبد الله غلام الله، بحكم أن الفقيد كان ينتمي إلى القطاع والمؤسسة التابعة لرئاسة الجمهورية، كما حضر أيضا الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، ورئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني. وقد أثار غياب الوزراء والشخصيات الوطنية، وحتى رؤساء الأحزاب، تساؤلات الوافدين بكثرة على بيت الشيخ العلامة لتقديم التعازي، بالرغم من أن الفقيد كان أحد رموز وعلماء ومجاهدي الجزائر الذي كرّس حياته  لخدمة الدين والوطن!

موضوع : غياب الوزراء عـن جنازة العلماء
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