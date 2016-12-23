عندما يبكي الأستاذ تلميذه

شوهد الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت، خلال مراسيم تشييع جنازة الشيخ محمد الشريف ڤاهر، رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، الذي وافته المنية أمس، يذرف الدموع حزنا على فراق تلميذه وابن بلدته «ثمقرة» بولاية بجاية التي ينحدران منها. وبدا الشيخ آيت علجت، البالغ من العمر 104 سنة، متأثرا جدا بوفاة رفيق دربه الذي آنسه خلال حياته، بداية بتتلمذه على يده ومشاركتهما في الكفاح المسلح ضد الاستدمار الفرنسي، ثم العمل في التدريس في الزوايا والمدارس بعد الاستقلال.