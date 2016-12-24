بعد حفتر.. السراج في الجزائر

سيقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم، بزيارة عمل للجزائر في إطار التشاور بين البلدين، وذلك بعد أقل من أسبوع من زيارة الماريشال، خليفة حفتر، إلى الجزائر ولقائه مع الوزير الأول، عبد المالك سلال.

وسيتطرق السراج، خلال هذه الزيارة، إلى تطورات الوضع والجهود المبذولة في إطار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق، بالإضافة إلى فحوى لقاء حفتر مع الوزير الأول ووزير الشؤون الإفريقية والمغربية، عبد القادر مساهل، لرعاية المصالحة بين الأطراف الليبية المتنازعة.