ترامب يتوعّد العرب بعد خرقه للدستور الأمريكي

خرق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دستور بلاده بعدما عبّر عن موقفه من القرار الذي خرج به مجلس الأمن القاضي بوقف الكيان الصهيوني للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المقدسة، لكونه يعتبر تدخلا في صلاحية الرئيس الحالي، باراك أوباما، الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 جانفي القادم.

وكشف ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن كل شيء سيتغير بعد تسلمه الحكم بشكل رسمي، كون الرئيس الحالي امتنع عن استعمال حق «الفيتو» للتصويت على القرار، فهل سيكون هذا التصريح بداية تهديد من ترامب للعالم العربي؟