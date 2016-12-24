الجمل ينسى عرورتو ويشوف في عــرورة صاحبــو

غريب أمر المواقع الإلكترونية المغربية التي شنت حربا على قطاع السكن في الجزائر، وراحت تنتقد وتتحدث عن فشل سياسة الإسكان في الجزائر، في حين تناست أن العاصمة المغربية لا يزال فيها أكثر من مليوني بيت قصديري فشلت المملكة في القضاء عليها وترحيل ساكنيها إلى مساكن لائقة لكونها تبيع المساكن لمواطنيها ولا تمنحها مجانا، على غرار ما يتم في السكن الاجتماعي في الجزائر، ويبدو أن هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا المثل الشعبي القائل «الجمل ينسى عرورتو ويشوف في عرورة صاحبو» !