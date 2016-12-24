بلاني المرشّح الأقوى لخلافة بن جامعة في باريس

يطرح اسم السفير الجزائري بالعاصمة البلجيكية، عمار بلاني، بقوة لخلافة السفير الأسبق بالعاصمة الفرنسية باريس، عمار بن جامعة، الذي أنهيت مهامه وأحيل على التقاعد قبل أقل من شهر، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ممثل الديبلوماسية الجزائرية لدى العاصمة بروكسل والاتحاد الأوروبي والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السابق، مرشح لتعويض السفير الذي أنهيت مهامه، عمار بن جامعة، في سفارة الجزائر بباريس، وذلك للحنكة الديبلوماسية التي يملكها، والذي أثبت في كثير من المرات تحكمه الكبير في كيفية إدارة العلاقات الديبلوماسية في المفوضية الأوربية، إضافة إلى متابعته وحضوره الدائم من خلال رده على كل من يتعرض للجزائر حتى عبر كل وسائل الإعلام العالمية.