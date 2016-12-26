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حرب عصابات بين رجال الأعمال

  • 26/12/2016
  • النهار الجديد
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حرب عصابات بين رجال الأعمال تحميل الملف

طالبت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، بتدخل السلطات العليا للبلاد لحماية حياتها من التهديدات التي تصلها عبر اتصالات مجهولة، محذّرة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، من التعرض لأبنائها أو المساس بشعرة منهم. واتهمت نغزة جماعة حداد بالوقوف وراء التهديدات التي تصلها، قائلة إن الأمر بدأ بعد انتقادها للمنتدى الإفريقي للاستثمار. والمتتبع لتصريح رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، يعتقد أن حرب عصابات كتلك التي نشاهدها في الأفلام البوليسية تدور في فلك رجال الأعمال، فما الذي يحدث يا ترى؟

موضوع : حرب عصابات بين رجال الأعمال
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تعقيب
1 Edou Algérie 2016/12/27
Hadad est un être sans scrupule capable de marché sur des millier de cadavres pour l'argent et le pouvoir c'est quelqu'un sans niveau jamais il n'aurait eu une telle position si se n'est l'appui de said boutef et compagnie, pauvre Algérie
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