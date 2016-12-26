حرب عصابات بين رجال الأعمال

طالبت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، بتدخل السلطات العليا للبلاد لحماية حياتها من التهديدات التي تصلها عبر اتصالات مجهولة، محذّرة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، من التعرض لأبنائها أو المساس بشعرة منهم. واتهمت نغزة جماعة حداد بالوقوف وراء التهديدات التي تصلها، قائلة إن الأمر بدأ بعد انتقادها للمنتدى الإفريقي للاستثمار. والمتتبع لتصريح رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، يعتقد أن حرب عصابات كتلك التي نشاهدها في الأفلام البوليسية تدور في فلك رجال الأعمال، فما الذي يحدث يا ترى؟