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الرئيس بوتفليقة يدعو الوزراء إلى مأدبة غداء

  • 27/12/2016
  • النهار الجديد
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الرئيس بوتفليقة يدعو الوزراء إلى مأدبة غداء تحميل الملف

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الحكومي على مأدبة غداء ستقام على شرفهم لأول مرة منذ سنوات، وذلك قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، والذي سيوقع فيه على قانون المالية لسنة 2017 الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه للشروع في تطبيق القرارات التي تضمنها بداية من أول جانفي القادم.

ومن المنتظر، أن يصدر الرئيس بوتفليقة جملة من القرارات الهامة بعد دراسة عدة مشاريع وقوانين وملفات هامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

موضوع : الرئيس بوتفليقة يدعو الوزراء إلى مأدبة غداء
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تعقيب
1 Algerien fhel alger 2016/12/28
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